Петербурженка убила новорожденную дочь с помощью очищающих средств и холода

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местную жительницу к двум годам колонии за убийство собственного ребенка.

В марте женщина родила дома девочку. Она не обращалась в больницу, не встала на учет по беременности. Даже близкие петербурженки не знали о ее положении.

Женщина не захотела оставлять малыша из-за нехватки денег. Она сама отрезала пуповину, взяла девочку на руки, завернула ее в простыню, налила в нее очищающее средство и посыпала химическим порошком. Затем она положила сверток с ребенком в пакет и вынесла его на балкон.



Через некоторое время горе-мать выкинула пакет с ребенком в мусорное ведро. Из-за обморожения девочка погибла.

Петербурженка признала свою вину. Судя по ее словам, она думала, что ребенок уже родился мертвым.