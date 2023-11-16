В Волгограде задержали студенток, прикуривших от Вечного огня

В среду, 15 ноября, ночью 21-летняя и 24-летняя студентки прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы. Об инциденте на Алле Геров в Центральном районе Волгограда рассказали в местной пресс-службе УМВД.

Девушек задержали сотрудники полиции. В данный момент идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нарушительницам грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на один год или арест на три месяца.