В Хакасии фермер 7 лет держал в рабстве трех человек

В республике Хакасия на местного директора фермеры завели уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК.

Как считает следствие, в 2016 году мужчина нашел двух бомжей и одну женщину. Он хотел, чтобы ему помогали с работой на его участке.

Фермер обещал платить регулярную зарплату. Вместо этого он бил работников и никаких денег не платил.

Люди работали на тирана по 16 часов судки в погребе, без нормальной еды. Также мужчина забрал их документы.