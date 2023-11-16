Скандально известный американский хоккеист, издевавшийся над инвалидом, переедет в Россию

В среду, 15 ноября, стало известно, что 21-летний американский хоккеист Митчелл Миллер, которому не дают играть на родине из-за скандала, подпишет контракт с «Ак Барс». Он планирует переехать в Россию. Об этом рассказали в «Спорт-Экспресс».

Как сообщили в издании, спортсмен издевался над темнокожим инвалидом, когда учился в школе. После того, как журналисты узнали эту информацию, хоккеисту закрыли дорогу в большой спорт в Америке. Клуб «Бостон Брюинс» расторг договор со спортсменом.

По некоторым данным, Миллер собирается приехать в Россию. «Ак Барс» надеется, что заключить контракт получится заключить до зимы .

Издевавшийся над инвалидом американский хоккеист переедет в Россию .

«Ак Барс» подпишет контракт с американским хоккеистом Митчеллом Миллером .