Британец 41 раз ударил жену отверткой из-за того, что она предложила ему наркотики

В турецком отеле 28-летний мужчина 41 раз ударил свою 26-летнюю жену отверткой. Его поймали в этот же вечер, проинформировал Daily Mail.



Пара поругалась в номере. Персонал отеля услышал громкие крики. Сотрудники зашли в номер и увидели женщину, лежащую без сознания. Все ее тело было в рваных ранах.



Полицейские сразу же поймали туриста около отеля. Он пытался вызвать такси, но не успел. Мужчина сразу же признался в содеянном и рассказал, что изувечил жену отверткой, которую выбросил в унитаз.

Daily Mail Опубликовано: 15.11.2023 21:30 155