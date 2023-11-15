В США поймали 90-килограммового тигрового питона

В болотах США пятеро мужчин поймали огромного питона, проинформировали в CBS News.

Это произошло в заповеднике Big Cypress в штате Флорида. Местный специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн охотился вместе со своим сыном. Рядом с ними были еще три охотника.

Через какое-то время мужчины заметили ползущую вниз змею неестественных размеров. Впоследствии Майк рассказал, что они были незнакомы с другими охотниками, но сразу же поняли, что вместе должны отловить чудовище.

Мужчины поймали питона и почти час пытались его обездвижить. Змея пыталась атаковать охотников.

Через какое-то время на помощь мужчинам приехала специалист Эми Сиви. Она усыпила питона. При замерах выяснилось, что его длина практически пять с половиной метров, а вес – 90 килограммов.

В желудке гиганта нашли копыта белохвостого оленя. Питона признали второй по тяжести змеей, пойманной в штате.

Темные тигровые питоны стали виновниками сокращения млекопитающих на 90%. Специалисты работают над сокращением слишком большой популяции таких змей в регионе.