В США поймали 90-килограммового тигрового питона

В болотах США пятеро мужчин поймали огромного питона, проинформировали в CBS News.
Это произошло в заповеднике Big Cypress в штате Флорида. Местный специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн охотился вместе со своим сыном. Рядом с ними были еще три охотника.
Через какое-то время мужчины заметили ползущую вниз змею неестественных размеров. Впоследствии Майк рассказал, что они были незнакомы с другими охотниками, но сразу же поняли, что вместе должны отловить чудовище.
Мужчины поймали питона и почти час пытались его обездвижить. Змея пыталась атаковать охотников.
Через какое-то время на помощь мужчинам приехала специалист Эми Сиви. Она усыпила питона. При замерах выяснилось, что его длина практически пять с половиной метров, а вес – 90 килограммов.
В желудке гиганта нашли копыта белохвостого оленя. Питона признали второй по тяжести змеей, пойманной в штате.
Темные тигровые питоны стали виновниками сокращения млекопитающих на 90%. Специалисты работают над сокращением слишком большой популяции таких змей в регионе.
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