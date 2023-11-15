В Ростовской области мужчина распял себя на кресте и попал под статью

В городе Волгодонске Ростовской области 34-летний местный житель выложил в соцсеть видео, где он в юмористической форме распял себя на кресте. По мнению сотрудников силовых структур, мужчина оскорбил чувства верующих.

О возбуждении уголовного дела «Ленте.ру» сообщили в региональном УФСБ.

Как сообщили в ведомстве, нарушитель понимал, что крест в христианстве – это религиозный символ.

Мужчине грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.