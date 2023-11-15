Суд оставил без изменений 22-летний приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

В среду, 15 ноября, Мособлсуд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и соучастникам дела о двух убийствах и одном покушении. Об этом сообщили РИА Новости.

На пересмотр в первую инстанцию отправили вопрос о взыскании с осужденных денег на процессуальные издержки.

Приговор вступил в законную силу.



К 22 годам лишения свободы бывшего губернатора приговорили в феврале этого года. Других фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от 9,5 до 21 года заключения.

По мнению линии защиты, на заседателей оказывал давление судья Геннадий Цой. В связи с этим был проведен дополнительный опрос трех запасных присяжных, которые заявили, что судья просил их с вниманием отнестись к доводам обвинения и критиковал сторону защиты. Также был опрошен старшина присяжных, который подтвердил, что нарушений со стороны судьи не было.

Экс-губернатор был задержан 9 июля 2020 года. Тогда следственный комитет сообщил, что в 2004-2005 годах он был организатором убийства бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушения на предпринимателя Александра Смольского.

Вину Сергей Фургал не признал. В скором времени суд рассмотрит второе дело в отношении бывшего губернатора. Его обвиняют в краже активов одного из банков.