В Екатеринбурге подросток жестоко расправился с подружкой и ее мамой

В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Его обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщили в СУ СК региона.

Во вторник, 14 ноября, в одной из квартир Екатеринбурга нашли тела 14-летней девочки и ее матери с ножевыми ранениями.

Как рассказали E1.RU подросток пришел к девочке в гости и приревновал ее к старшему брату. Через некоторое время парень ударил подругу ножом в спину и шею три раза.

Затем он дождался маму девочки и также зарезал ее. Источники E1.RU сообщили, что перед выходом из квартиры он убил даже питомца семьи – шпица Майки.

После этого преступник забрал карту мамы девочки, запер квартиру и ушел. Подросток обналичил 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом.

Об убийстве стало известно именно благодаря его знакомому. Убийца поделился с ним тем, что натворил, а мальчик в свою очередь позвонил в полицию.