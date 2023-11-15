В России школьников начнут учить применению БПЛА и общевойсковому бою

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликовали приказ Минпросвещения РФ, согласно которому в школьную программу введут курс по обращению с БПЛА и обучению общевойсковому бою.

Данную информацию школьники будут получать на уроке ОБЗР – основы безопасности и защиты Родины.

В приказе дан ряд требований, которому должен соответствовать данный предмет. Согласно этому списку, дети должны обладать навыками общевойскового боя и разбираться в современных технологиях в условиях боя и знать способы применения беспилотников в бою.