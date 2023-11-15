Двухметровая птица, которую называют самой опасной в мире, вышла из океана на общественный пляж

В Австралии местная жительница Никита Макдауэлл сняла на телефон момент, когда шлемоносный казуар выплыл на берег. Эту птицу называют самой опасной в мире, ее рост может достигать до двух метров. Об этом рассказали в издании News.com.au.

По словам женщины, издалека птица напоминала лох-несское чудовище.

Она неспеша подплыла к пляжу и вышла на берег. Выбравшись из воды, казуар отряхнулся и побежал в лес.

Очевидцы позвонили ветеринарам, людям показалось, что птицы больна. Однако казуар оказался здоровым и просто утомился от заплыва.

Ученый Грэм Лауридсен рассказала, что данные птицы редко плавают, но делают это хорошо благодаря воздушным мешкам в теле.

Казуары чуть меньше страусов, они могут весить до 60 килограммов. Их когти вырастают до 10 сантиметров, и птица может нанести серьезные увечья человеку.