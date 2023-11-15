Ученые разработали портативное устройство для выявления болезней Паркинсона и Альцгеймера

Несколько команд ученых из Китая и США создали аппарат, с помощью которого можно выявить Паркинсон и Альцгеймер. Результаты их работы опубликовали в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Неинвазивное устройство обладает высокой точностью. Аппарат способен определять необычные биомаркеры в мозгу человека, которые сигнализируют о том, что началось дегенеративное заболевание.

Даже если их концентрация очень маленькая, аппарат все равно их обнаружит. Результаты можно сразу же отправить на телефон пациента.

Вскоре аппарат испытают на спинномозговой жидкости и на плазме крови. Устройство может появится на рынке уже в следующем году.