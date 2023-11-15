В школах России предлагают ввести предмет семьеведение

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала РИА Новости о том, что во 2024 году в школах может появится новый обязательный предмет – семьеведение.

Депутат отметила, что ей бы хотелось, чтобы минобразования утвердило такой курс в программе на следующий год. Его планируется преподавать по одному учебнику.

Останина уточнила, что в 40 регионах такой предмет уже изучают. Впервые семьеведение начали преподавать в Самаре.

На данный момент эта дисциплина входит в курс обществознания.

Теоретическое пособие и материалы для такого урока разрабатывают в Институте изучения детства, семьи и воспитания.