Почти 8 миллионов россиян не платят за жилищно-коммунальные услуги

Федеральная служба судебных приставов обнаружила долги за ЖКУ у 7,9 миллиона россиян. Об этом сообщили «Известия».
Однако показатель улучшились по сравнению с 2022 годом. В аналогичный период должников было на 15 тысяч больше.
Специалисты отмечают, что проблемы с оплатой возникают из-за падения доходов, который происходит на фоне роста цены на товары и услуги. Также влияют потеря работы, инвалидность или болезнь.
Есть россияне, которые не оплачивают коммуналку из-за того, что не согласны с тарифами. Об этом рассказала юрист Дарья Полухина.
Она отметила, что управляющие компании обязаны предупреждать владельцев квартир о последствиях, но отключать газ, воду или свет без предупреждения не имеют права.
Также она упомянула о том, что сведения о должниках запрещено расклеивать в общих коридорах или около лифтов.
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