Почти 8 миллионов россиян не платят за жилищно-коммунальные услуги

Федеральная служба судебных приставов обнаружила долги за ЖКУ у 7,9 миллиона россиян. Об этом сообщили «Известия».

Однако показатель улучшились по сравнению с 2022 годом. В аналогичный период должников было на 15 тысяч больше.

Специалисты отмечают, что проблемы с оплатой возникают из-за падения доходов, который происходит на фоне роста цены на товары и услуги. Также влияют потеря работы, инвалидность или болезнь.

Есть россияне, которые не оплачивают коммуналку из-за того, что не согласны с тарифами. Об этом рассказала юрист Дарья Полухина.

Она отметила, что управляющие компании обязаны предупреждать владельцев квартир о последствиях, но отключать газ, воду или свет без предупреждения не имеют права.

Также она упомянула о том, что сведения о должниках запрещено расклеивать в общих коридорах или около лифтов.