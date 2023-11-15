В Татарстане хирурги спасли женщину, у которой полностью сгнила челюсть

45-летняя жительница Набережных Челнов не ходила к стоматологам много лет. Она пришла в городскую больницу только после того, как почти перестала есть, а кости челюсти вышли в ротовую полость.

Челюстно-лицевые хирурги заменили челюсть титановым имплантом. Об успешной операции рассказали в минздраве Татарстана.

Хирург Баин Демкин признался, что врачи были удивлены от представшей перед ними картины. Пациентка была не могла есть твердую пищу уже пару месяцев. Ее организм истощился, а правую сторону лица перекосило.

После постановки диагноза «хронический остеомиелит нижней челюсти», осложненный некрозом (отмиранием) костной ткани, женщину сразу же начали готовить к операции.



Врачи удалили 10 сантиметров отмершей костной ткани и провели резекцию нижней челюсти. Вместо нее установили титановую пластину. Такую операцию в городе проводили в первый раз.

Женщина хорошо себя чувствует, снова может есть.

Хирург отметил, что такая болезнь может начаться из-за перенесенной короновирсуной инфекции, употребления наркотиков, при онкологии и прохождении курса химиотерапии.