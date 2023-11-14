Умер один основателей рок-группы «Алиса»

В понедельник, 13 ноября, в возрасте 64 лет умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом сообщили в официальном сообществе группы ВКонтакте.



В сообществе выразили соболезнования родным и близким. О причинах смерти не сообщается.



Алисоманы оставили множество комментариев под записью с трагичной новостью.



- Ушел в день рождения Чумы...Играйте на небесах, ребята, мы вас не забудем, - написала одна из фанаток. В этот день родился покойный участник «Алисы» Игорь Чумычкин.

Андрей Шаталин или Шатл (прозвище артиста) родился в Красноярске 6 апреля 1960 года. Он известен как автор песен, гитарист и клавишник. Музыкальный коллектив он создал еще во время учебы на строительном факультете Ленинградского института.



В 1983 году он присоединился к начинающей свой путь группе «Алиса». Шаталин участвовал в записи альбомов «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка» и «БлокАда».



Музыкант покинул группу в 2003 году. В 2007 году Шатл выпустил сольник.

В августе 2023 Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Через несколько дней его нашли около дома. Рокер страдал от депрессии.



Тогда анонимный источник рассказал Комсомольской правде, что музыкант долгое время не работает и занимается воспитанием дочек.