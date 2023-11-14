Умер один основателей рок-группы «Алиса»

В понедельник, 13 ноября, в возрасте 64 лет умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом сообщили в официальном сообществе группы ВКонтакте.
В сообществе выразили соболезнования родным и близким. О причинах смерти не сообщается.
Алисоманы оставили множество комментариев под записью с трагичной новостью.
- Ушел в день рождения Чумы...Играйте на небесах, ребята, мы вас не забудем, - написала одна из фанаток. В этот день родился покойный участник «Алисы» Игорь Чумычкин.
Андрей Шаталин или Шатл (прозвище артиста) родился в Красноярске 6 апреля 1960 года. Он известен как автор песен, гитарист и клавишник. Музыкальный коллектив он создал еще во время учебы на строительном факультете Ленинградского института.
В 1983 году он присоединился к начинающей свой путь группе «Алиса». Шаталин участвовал в записи альбомов «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка» и «БлокАда».
Музыкант покинул группу в 2003 году. В 2007 году Шатл выпустил сольник.
В августе 2023 Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Через несколько дней его нашли около дома. Рокер страдал от депрессии.
Тогда анонимный источник рассказал Комсомольской правде, что музыкант долгое время не работает и занимается воспитанием дочек.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.