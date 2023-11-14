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Умер один основателей рок-группы «Алиса»

Сообщество ВКонтакте "Алиса", Комсомольская правда
Опубликовано: 14.11.2023 21:00 0 88
Умер один основателей рок-группы «Алиса»

В понедельник, 13 ноября, в возрасте 64 лет умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом сообщили в официальном сообществе группы ВКонтакте. 
 
В сообществе выразили соболезнования родным и близким. О причинах смерти не сообщается. 

Алисоманы оставили множество комментариев под записью с трагичной новостью. 

- Ушел в день рождения Чумы...Играйте на небесах, ребята, мы вас не забудем, - написала одна из фанаток. В этот день родился покойный участник «Алисы» Игорь Чумычкин.

Андрей Шаталин или Шатл (прозвище артиста) родился в Красноярске 6 апреля 1960 года. Он известен как автор песен, гитарист и клавишник. Музыкальный коллектив он создал еще во время учебы на строительном факультете Ленинградского института. 
 
В 1983 году он присоединился к начинающей свой путь группе «Алиса». Шаталин участвовал в записи альбомов «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка» и «БлокАда». 
 
Музыкант покинул группу в 2003 году. В 2007 году Шатл выпустил сольник. 

В августе 2023 Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Через несколько дней его нашли около дома. Рокер страдал от депрессии.  
 
Тогда анонимный источник рассказал Комсомольской правде, что музыкант долгое время не работает и занимается воспитанием дочек.

Сообщество ВКонтакте "Алиса", Комсомольская правда
Опубликовано: 14.11.2023 21:00 0 88
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