В одной из российских компаний разработали сахарозаменитель без углеводов

Работающие в пищевой промышленности ученые из России изобрели сахарозаменитель без углеводов. Это упростит жизнь людей, страдающих от диабета. Об инновационном открытии РИА Новости сообщил один из акционеров компании Ростислав Ковалевский.



Судя по данным ВОЗ, за последние 40 лет число диабетиков возросло в четыре раза. Как сообщает Международная диабетическая федерация, в мире 537 взрослых людей страдают от диабета. То есть каждый 10.



Сотрудник организации отметил, что заменители сахара существуют и сейчас, но химические альтернативы наносят вред, а растительные не обладают высокими вкусовыми качествами и достаточно дорогие.



Как рассказал Ковалевский, ученые, работающие с ним в команде, нашли несколько видов африканских фруктов, которые обладают сладким вкусом не из-за высокого содержания углеводов, а из-за особой формы белка.



Особый механизм позволяет микроорганизмам создавать сладкий белок. При исследовании образцы показали, что он в 10 тысяч раз слаще сахара. Эксперт отметил, что 1 грамм белка сможет стать заменой 10 килограммам сахара.

РИА Новости Опубликовано: 14.11.2023 18:34 147