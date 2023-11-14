В 2024 году повысят пенсии неработающим пенсионерам и военным

В Госдуме приняли законы о повышении пенсий для военных и неработающих пенсионеров. Военнослужащим выплаты поднимут на 7,5%, а пенсионерам на 4,5%, сообщает «Коммерсантъ».

Для военных пенсии повысят с 1 октября 2024 года. Данная мера коснется более 2,7 млн граждан, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пенсионерам выплаты повысят с 1 января 2024 года. В рамках закона будет установлена фиксированная выплата к страховой пенсии в размере 8134 рубля 88 копеек. Стоимость одного пенсионного балла составит 133 рубля 5 копеек. Это затронет более 32 млн человек, отметил спикер.

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