В 2024 году повысят пенсии неработающим пенсионерам и военным

В Госдуме приняли законы о повышении пенсий для военных и неработающих пенсионеров. Военнослужащим выплаты поднимут на 7,5%, а пенсионерам на 4,5%, сообщает «Коммерсантъ».
Для военных пенсии повысят с 1 октября 2024 года. Данная мера коснется более 2,7 млн граждан, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Пенсионерам выплаты повысят с 1 января 2024 года. В рамках закона будет установлена фиксированная выплата к страховой пенсии в размере 8134 рубля 88 копеек. Стоимость одного пенсионного балла составит 133 рубля 5 копеек. Это затронет более 32 млн человек, отметил спикер.
.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.