Владимир Путин подписал поправки в закон о выборах президента

На официальном портале правовой информации опубликовали закон, уточняющий несколько положений о процедуре выборов президента России. Поправки подписал Владимир Путин во вторник, 14 ноября.

- Фото и видео будет разрешено снимать только тем, кто имеет на это право согласно законодательству. В поправках утвердили, что сам процесс съемки не должен нарушать тайну голосования, конфиденциальность персональных данных.

- Только те представители СМИ, которые официально трудоустроены, смогут посещать избирательные комиссии. Редакция должна быть официально зарегистрирована.

- Если в субъекте введено военное положение, то голосование на федеральных выборах можно проводить только после консультации с ФСБ, главой региона и Минобороны.

- Съемку фото и видео ограничат на участках в воинских частях. Их можно будет проводить только после согласования с командиром части и только представителям аккредитованных СМИ.