Фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова объявили о завершении карьеры

Спортсмены Владимир Морозов и Евгения Тарасова, выступающие в парном катании, рассказали о завершении карьеры в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

По словам Морозова, на соревнованиях они больше выступать не будут, но спортивную деятельность не прекратят.

Фигуристы два раза становились серебряными призерами Олимпийских игр, завоевывали два «серебра» и одну «бронзу» на чемпионатах мира. Они встали в пару в 2012 году.