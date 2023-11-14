Российским школьникам разрешили взять на ОГЭ по математике калькулятор

В 2023 году на Основном государственном экзамене по математике выпускники смогут пользоваться калькулятором. Распоряжение опубликовали на сайте ФИПИ.

Согласно приказу, подписанному ректором МФТИ Дмитрием Ливановым, школьникам можно использовать линейку без теоретической информации, калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций, а также выдаваемые вместе с заданиями справочные материалы.

В первой части ОГЭ по математике за одно задание можно получить 1 балл. Всего заданий – 19. Во второй части за каждое задание можно получить уже по два балла, всего их 12.

Всего экзаменуемый может заработать 31 балл.