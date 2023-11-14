Африканских футболистов сняли с отбора к чемпионату мира из-за возможного побега спортсменов

Эритрея снялась с отбора на чемпионат мира-2026 из-за того, что руководство команды посчитало, что спортсмены не вернутся обратно домой , проинформировали The Guardian.

Сборная готовилась к этому моменту два месяца, но в конце октября футболистам объявили, что они их не будут отбирать в мундиаль.

В местной федерации футбола ситуацию комментировать отказались. Судя по данным источника, с 2009 года из страны убежали 60 футболистов. Спортсмены убегали и просили политическое убежище в другой стране.