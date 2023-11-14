На «Госуслугах» планируют сделать электронные зачетки и студенческие билеты

В следующем году весь комплект документов, подтверждающий обучение в вузе, может появиться в приложении «Госуслуг. Об этом сообщили Минцифры.
Благодаря новшеству можно будет отслеживать успеваемость онлайн и использовать скидки по студенческому.
Предположительно, воспользоваться электронным документом можно будет со следующего года. Таким студенческими смогут пользоваться студенты с бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты.
По студенческому на экране телефона можно будет купить со скидкой билет на концерт или другие культурные мероприятия, билет на электричку или поезд дальнего следования, оформить проездной. Также по нему можно будет попасть на территорию учебного заведения.
При этом бумажные студенческие билеты отменять не планируют.
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