В Московский зоопарк привезли самых больших аистов в мире

В столичном зоопарке будут жить седлоклювые ябиру – самые крупные аисты на земле. Об этом рассказали на сайте мэра и Правительства Москвы.

В пресс-службе правительства отметили, что этот вид – краснокнижный и численность грациозных и ярких птиц в природе постепенно уменьшается.

Новые жители зоопарка будут обитать в авиарии – большом вольере для птиц. Сейчас ябиру обосновались в теплом деревянном домике. Пернатые пробудут там до наступления тепла. В их жилище много растений и есть бассейн.

- В отличие от аистов марабу, которые тоже приехали в зоопарк недавно, ябиру – довольно робкие птицы. Им явно требуется больше времени на то, чтобы адаптироваться к новой обстановке и привыкнуть к людям, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. - Однако наши орнитологи каждый день работают над тем, чтобы выстроить с птицами доверительные отношения.

Аисты довольно юные и предположить, создадут ли они пару, сложно, отметили в сообщении. Однако птицы уже сейчас хорошо ладят друг с другом.

Самцы таких аистов в неволе могут вырасти до 1,8 метра, в природе до 1,5 метра. Размах их крыльев достигает 2,4 метра, весят ябиру около шести килограммов.