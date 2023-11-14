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В России предложили снизить цену на экзамены для мигрантов

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Опубликовано: 14.11.2023 11:43 0 123
В России предложили снизить цену на экзамены для мигрантов

На портале проектов нормативно-правовых актов появился проект постановления министерства образования и науки России более в три раза снизить цену за экзамен для приезжих. Если предложение одобрят, то цена за сдачу составит тысячу рублей.

На данный момент экзамен стоит 5,9 тысячи рублей в случае, если приезжий собирается получать вид на жительство или разрешение на временное проживание. Если мигранту необходимо получить патент или разрешение на работу, то за проверку знаний придется заплатить 3,8 тысячи рублей.

Представители министерства предложили уравнять стоимость экзаменов по таким дисциплинам, как история России, основы законодательства и по русскому языку как иностранному. 

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Опубликовано: 14.11.2023 11:43 0 123
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