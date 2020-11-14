В московском метро мужчина спрыгнул на рельсы, ушел в тоннель и угодил под поезд

Утром, 14 ноября, в столичном метро на станции «Багратионовская» произошло ЧП. О происшествии рассказали в ТАСС со ссылкой на свой источник в оперативных службах.

Как сообщили информационному агентству, пассажир спрыгнул с платформы, а затем зашел в тоннель. Там его сбил поезд.

О состоянии пострадавшего ничего не известно, его пытаются достать из-под поезда.

Телеграм-канал Дептранс писал, что из-за ЧП приостанавливали движение между «Киевской» и «Кунцевской» линиями.