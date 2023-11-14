На Курильских островах туристам предлагали покормить медведя печеньем

Заповедник «Курильский» обратился к местным жителям и приезжим с просьбой не обращать внимание на предложения покормить бурого медведя, которые в последнее время часто появляются в соцсетях.

Судя по сообщению организации, в интернете стала популярна рассылка о медведе, который сидит у дороги и «ждет печеньки».

Сотрудники заповедника уточнили, что бурый медведь – это крупный и опасный хищник. Если начать их подкармливать около дороги, это может привести к ДТП и несчастным случаям.