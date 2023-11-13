Конкурс «Мисс Вселенная» объявил о банкротстве за несколько дней до финала

Тайландская компания JKN Global Group, занимающаяся организацией конкурса «Мисс Вселенная» обанкротилась, проинформировал CNN.



До 1 сентября компания должна была вернуть долг 12 миллионов долларов. Проблемы с выплатой возникли из-за высокой инфляции и трудной ситуации на рынке, рассказали в руководстве организации.

JKN Global Group не прекратит свою деятельность и финал конкурса состоится. После банкротства организация постарается отсрочить срок по выплате.