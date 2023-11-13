Российские ученые изучают механизм создания плавающих роботов

Изучение движения в воде рыб и черепах позволило совершить еще один шаг к созданию биоморфных роботов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского федерального университета.

В вузе окончательно сформулировали основные принципы будущего развития плавающих роботов.

В научной статье отметили, что создать роботов, умеющих воспроизводить движения водных организмов пытались с начала 1990-х годов.

Современные вычислительные технологии искусственного интеллекта, “умные” материалы и электроника позволяют создать роботов, которые могут не просто двигаться, но и имитировать двигательное поведение, что важно для развития беспилотных технологий.