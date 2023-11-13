В Китае сантехник нашел в трубе жилого дома гигантскую саламандру и приютил ее

В китайском городе Хойчжоу рабочий Сюэ Хуэй нашел в водопроводной трубе жилого дома трехкилограммовую саламандру. Обычно вес особей не превышает 35 килограммов. О необычной встрече рассказали в The Thaiger.

Сантехник приехал к клиенту для того, чтобы устранить засор в водопроводной трубе. В ней он обнаружил неожиданную находку - 40-сантиметровую черную саламандру.



Он достал рептилию из трубы. Предположительно, саламандра убежала с фермы и была выведена искусственно.



Между китайцем и потеряшкой завязалась дружба. Он забрал ее домой.