В США мужчина выиграл миллион долларов благодаря бутерброду с курицей

В США Карлос Гутьеррес зашел позавтракать в кафе в городе Сентервилл. Он заказал кофе и сэндвич с курицей, а пока ждал заказ заинтересовался автоматом с лотерейными билетами. О счастливой случайности рассказали в UPI.
Чтобы скрасить ожидание, он купил один из билетов. Когда он зашел в кафе на следующий день, сотрудники обсуждали, что один из гостей стал обладателем круглой суммы.
Вскоре стало ясно, что миллион долларов выиграл именно Карлос. Судя по его словам, как только он услышал о том, что кто-то выиграл во вчерашней лотерее, в его голове возникла мысль, что речь о нем.
Мужчина вложит деньги в свой бизнес.
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