19-летняя бразильянка похитила младенца из роддома

Юную жительницу Бразилии взяли под арест из-за похищения новорожденного, информирует Daily Mail.



1 ноября 19-летняя Куане Малакиас забралась в один из родильных домов Рио-де-Жанейро. Девушка проникла в палату, где спала 27-летняя мама похищенного малыша Нивея Рабело. Похитительница положила ее сына в сумку и увезла его к себе домой за восемь километров от роддома.

Через некоторое время родственники мальчика заметили пропажу и обратились в полицию. Женщину поймали и арестовали через 6 часов после похищения.



Малыша экстренно доставили матери. Предположительно, преступница попала в роддом через балкон.

В ходе расследования выяснилось, что похитительница воспитывает дочь. Она заявила полицейским, что ждет еще одного ребенка, а украденный мальчик принадлежит ей.