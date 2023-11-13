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Москву-реку подогреют для купания

Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»
Опубликовано: 13.11.2023 17:43 0 135
Москву-реку подогреют для купания

В районе Воробьевых гор в Москве сделают два бассейна с подогревом. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. 

Места для купания установят в Москве-реке. К их установке приступят осенью. Первый будет располагаться на набережной Воробьевых гор, второй около Парка Горького или Нескучного сада. 

Мэр отметил, что около Воробьевых гор раньше всегда была зона для купания, которая пользовалась большим спросом. 

Собянин пообещал, что теперь там появится набережная и велодорожки. 

Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»
Опубликовано: 13.11.2023 17:43 0 135
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