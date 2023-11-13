Профессор РАН Павел Плечов прокомментировал извержение вулкана Рейкьянс

Ранее компания Bloomberg сообщала об угрозе исчезновения города Гриндавик с населением 3,6 тысячи человек из-за извержения вулкана Рейкьянс. Около населенного пункта произошло более двух тысяч землетрясений. За прошедшие выходные в городе частично разрушились несколько дорог и инфраструктура.
В регионе был введен режим ЧП.
Ученый отметил, что данные извержения не представляют большой опасности, но лава может перерезать коммуникации, сообщила Lenta со ссылкой на телеканал «Звезда».
Также он упомянул, что рядом находится множество курортов, поэтому вокруг ситуации много волнений.
В данной местности извержения зрелищные, но сильной опасности для людей не представляют, подытожил Плечов.
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