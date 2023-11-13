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В Новосибирске бобрам-диверсантам найдут работу

Минприроды Новосибирской области, NV.RU
Опубликовано: 13.11.2023 15:30 0 118
В Новосибирске бобрам-диверсантам найдут работу

Бобры атаковали инфраструктуру в Новосибирске и настроили плотин в реке Грязнушка, из-за которых изменилось устье реки. Об этом сообщили в региональном минприроды. 
 
Как рассказали в издании NV.RU, из-за активной деятельности крупных грызунов размывает грунт. Из-за этого в деревне Старососедово упал столб, а местные жители остались без света. В местном минприроды проанализировали сложившуюся ситуацию.  
 
Судя по приведенной статистике в Искитимском районе, за два года численность бобров увеличилась до 20 тысяч особей, тогда как в 2021 году их насчитывалось 16 032 особи, а в 2022 году – 13 888. 
 
В министерстве отметили, что такие показатели обусловлены благоприятными условиями в области, а также небольшой популярностью вида у охотников. 

В минприроды решили, что оснований для регулирования численности животных нет, ведь бобры находятся в естественной среде обитания и логичнее будет добавить им работы, чтобы они не лезли к людям.  
 
Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин рассказал, что именно человек вмешивается в природу, а логичным решением проблемы станет разрушение плотин и создание таких условий, чтобы животные не строили новые.  

 

Минприроды Новосибирской области, NV.RU
Опубликовано: 13.11.2023 15:30 0 118
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