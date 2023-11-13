Россияне стали реже интересоваться курсом доллара

В октябре доллар и евро резко подскочили в цене. Однако оказалось, что курс интересует только каждого четвертого россиянина. Статистика была создана сервисом SuperJob на основе опроса 1600 человек из 363 населенных пунктов. В исследовании принимали участие только экономически активные граждане старше 18 лет.



Судя по полученным данным, курс доллара просматривают 26%, курс евро – 24%. В августе за свежими котировками следили 3 человека из 10 опрошенных.



Биржевые новости интересуют мужчин больше, чем женщин. Жители России до 35 лет следят за евро и долларом чаще тех, кто старше. Те, кто зарабатывает меньше 80 тысяч рублей в месяц, интересуются биржей реже, чем люди с большим доходом.





Исследовательский центр портала Superjob.ru Опубликовано: 13.11.2023 12:50 117