В Москве пятилетнюю девочку признали виновной в ДТП

В столице после ДТП с участием пятилетнего ребенка и машиной скорой помощи виновной признали ребенка, проинформировал телеграм-канал Baza.

По сообщению канала, авария произошла в апреле. Фельдшер, которая была за рулем, вышла из машины и диагностировала, что у девочки нет серьезных травм.

Маме пострадавшей медик посоветовала приложить к ноге что-то холодное. Затем бригада скорой уехала.

Мать девочки не поверила медику и повезла ребенка в больницу. Там ей диагностировали перелом голени.

Пострадавшая семья обратилась в суд слишком поздно. За это время они должны были сделать запрос на запись в течение пяти дней после ДТП.

На заседании сотрудник Госавтоинспеции утверждал, что видел момент аварии.

Женщину лишили прав на год, но уголовное дело не завели. Следствие утверждает, что девочка не успела затормозить и врезалась в машину скорой помощи.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру.