На Камчатке посадили директора турфирмы за гибель восьми туристов

На Камчатке суд признал вину директора новосибирской туристической фирмы в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.

В ходе расследования установили, что в 2022 директор турфирмы разместил в интернете рекламу об организации тура по восхождению на вулкан Ключевская Сопка. Он нанял двух инструкторов, квалификация которых не соответствовала уровню сложности данного путешествия. Также на посещение природного парка необходимо специальное разрешение.

Группа из 10 туристов забронировала турпоход на период с 28 августа по 9 сентября.

3 сентября во время восхождения на южный склон вулкана, на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они стали спускаться вниз вместе с инструктором. Остальные восемь человек и инструктор достигли высоты 4400 метров над уровнем моря и стали спускаться вниз из-за того, что выше был оледеневший склон, по которому забраться нельзя.

Во время спуска восемь человек и их инструктор сорвались вниз. Из-за травм и переохлаждения все погибли.

Директора турфирмы посадили на 4 года