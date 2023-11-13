На Камчатке посадили директора турфирмы за гибель восьми туристов

На Камчатке суд признал вину директора новосибирской туристической фирмы в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.
В ходе расследования установили, что в 2022 директор турфирмы разместил в интернете рекламу об организации тура по восхождению на вулкан Ключевская Сопка. Он нанял двух инструкторов, квалификация которых не соответствовала уровню сложности данного путешествия. Также на посещение природного парка необходимо специальное разрешение.
Группа из 10 туристов забронировала турпоход на период с 28 августа по 9 сентября.
3 сентября во время восхождения на южный склон вулкана, на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они стали спускаться вниз вместе с инструктором. Остальные восемь человек и инструктор достигли высоты 4400 метров над уровнем моря и стали спускаться вниз из-за того, что выше был оледеневший склон, по которому забраться нельзя.
Во время спуска восемь человек и их инструктор сорвались вниз. Из-за травм и переохлаждения все погибли.
Директора турфирмы посадили на 4 года
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.