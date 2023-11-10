В Орле врачи спасли жизнь пациента с лихорадкой Западного Нила

В орловской больнице скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко медики спасли мужчину с лихорадкой Западного Нила. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Данная патология часто не проявляет себя. При заболевании из-за воспаления поражаются оболочки головного мозга.

Пациента привезли в больницу с подозрением на менингит. Состояние мужчины быстро ухудшалось, нарастала головная боль и температура, нарушились двигательные функции. К мышечной слабости добавилась двухстороннее воспаление легких.

В результате проведенных исследований подтвердился нехарактерный для северных широт диагноз - лихорадка Западного Нила. Такой пациент поступил в больницу впервые. Лихорадку переносят птицы, комары и иксодовые клещи.

Как мужчина заболел выяснить не удалось, но ухудшение самочувствия началось после охоты.



Две недели мужчина был на ИВЛ. За его состоянием следила большая команда врачей, состоящая из инфекциониста, кардиологов, реаниматологов и неврологов.



На третьей неделе лечение начало давать результаты, а еще через пару недель мужчина вернулся домой.