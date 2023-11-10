В Орле врачи спасли жизнь пациента с лихорадкой Западного Нила

В орловской больнице скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко медики спасли мужчину с лихорадкой Западного Нила. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
Данная патология часто не проявляет себя. При заболевании из-за воспаления поражаются оболочки головного мозга.
Пациента привезли в больницу с подозрением на менингит. Состояние мужчины быстро ухудшалось, нарастала головная боль и температура, нарушились двигательные функции. К мышечной слабости добавилась двухстороннее воспаление легких.
В результате проведенных исследований подтвердился нехарактерный для северных широт диагноз - лихорадка Западного Нила. Такой пациент поступил в больницу впервые. Лихорадку переносят птицы, комары и иксодовые клещи.
Как мужчина заболел выяснить не удалось, но ухудшение самочувствия началось после охоты.
Две недели мужчина был на ИВЛ. За его состоянием следила большая команда врачей, состоящая из инфекциониста, кардиологов, реаниматологов и неврологов.
На третьей неделе лечение начало давать результаты, а еще через пару недель мужчина вернулся домой.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.