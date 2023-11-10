На Кавказе сотрудник исправительной колонии заказал убийство коллеги

В Кабардино-Балкарской республике суд вынес приговор в отношении экс-начальника филиала больницы медико-санитарной части одной из колоний. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, мужчину признали виновным в организации наемного убийства.

В ходе расследования установили, что в июле 2022 года подсудимый придумал план убийства коллеги, с которым был в плохих отношениях.

Мужчина предложил одному из осужденных обменять организацию заказного убийства на принятие мер по его досрочному освобождению.

Он передал заключенному фотографию коллеги, рассказал, где он живет и выбрал способ убийства. Исполнитель не захотел принимать участие в преступлении и обратится в полицию.

Суд приговорил сотрудника колонии к 9 годам тюрьмы.