Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в период скидок

Во время скидок и акций необходимо проявлять еще большую бдительность при заказе товаров в интернете. О том, как уберечь свои деньги от мошенников в интервью с «Известиями» рассказал советник правления одного из банков Игорь Кособуров.

Кособуров отметил, что преступники часто создают фишинговые сайты, с помощью которых взламывают логины и пароли, а также прибегают к схемам социальной инженерии, включающих в себя различные виды кибератак.

Также эксперт рассказал, что злоумышленники создают сайты-клоны или сайты-однодневки с большими скидками. Чтобы проверить, не попали ли вы на сайт, созданный злоумышленниками, достаточно будет проверить их адрес.

Если ввести личные данные на таких сайтах, то у преступников будут реквизиты карт для оплаты товаров в интернете на площадках, в которых не предусмотрены протоколы защиты платежей.

Например, стоит обратить внимание на букву «l», которая на мошенническом сайте может быть заменена на «i», а буква «o», на цифру «0».

Также мошенники научились взламывать Госуслуги b дистанционное банковское обслуживание, рассказал эксперт.

Кособуров посоветовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и покупать только на тех площадках, в которых вы уверены.

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина ранее сообщала о том, что в этом году лучше не рассчитывать на «черную пятницу», так как бизнес может быть не готов к большим акциям.