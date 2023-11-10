Депутат дал россиянам советы, как получить больше денег при увольнении

В беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о правах работника при увольнении.

Он отметил, что сокращаемому сотруднику обязаны помочь в поиске нового места или выплатить пособие. Также Чаплин упомянул, что работникам часто предлагают написать по собственному, чтобы сэкономить на положенных выплатах.

В течение двух недель после увольнения рекомендуется встать на учет по безработице. Это будет гарантировать выплаты за максимально возможное количество дней.

По словам депутата, компенсацию можно получить как за второй, так и за третий месяц.

Для пособия за второй месяц, нужно обратиться к начальству в течение 15 дней до его окончания.

Чтобы получить выплаты за третий месяц, необходимо получить решение службы занятости. Жители Крайнего севера могут рассчитывать на полугодовую компенсацию.

Депутат порекомендовал не лишать себя положенных денег и не писать заявление по собственному желанию.

Также News проинформировал о штрафах за низкие зарплаты. Об этом сообщила юрист Ирина Михеева. Штрафы для работодателей, устанавливающих оклад ниже прожиточного минимума, начнут действовать с 1 января 2024 года и будут достигать 100 тысяч рублей.