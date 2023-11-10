Актера Павла Прилучного обязали заплатить бывшей жене за выселение себя из ее квартиры

Актер Павел Прилучный должен будет заплатить бывшей супруге, актрисе Агате Муцениеце, 26 с половиной тысяч рублей за выселение себя из ее квартиры, сообщил Mash.

Звезда сериала «Мажор» таким образом компенсирует судебные издержки. Изначально речь шла о 51 тысяче рублей, но суд снизил выплату.

Также актриса планирует взыскать с экс-супруга треть его доходов до того, как их общим детям исполнится 18 лет.

Когда их старший ребенок Тимофей станет совершеннолетним, Муцениеце надеется получать четверть зарплаты Прилучного на содержание младшей дочки Мии.