На Чукотке пропал самолет Ан-2

В пятницу, 10 ноября, самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров. Внутри находились два члена экипажа и пассажир, информирует Интерфакс.



В данный момент оперативные службы ищут Ан-2. В информационном агентстве со ссылкой на анонимный источник уточнили, самолет следовал по маршруту Певек -АС Полярный. Когда настало время посадки, самолет перестал выходить на связь.



В полиции уточнили, что удалось найти последние координаты Ан-22. Спасатели вылетели на его поиски.

Интерфакс, Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Опубликовано: 10.11.2023 12:00 178