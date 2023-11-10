В Подмосковье ранее судимого за убийство мужчину обвинили в покушении на вторую супругу

В подмосковном городе Луховицы завели уголовное дело на 51 -летнего местного жителя, подозреваемого в покушение на убийство жены.

В среду, 8 ноября, мужчина поругался с супругой и изрезал ее лицо и шею ножом. Женщине удалось вырваться, она осталась жива благодаря своевременной медицинской помощи.

В следственном комитете уточнили, что причиной нападения стало то, что пострадавшая хотела подать на развод из-за участившихся конфликтов.



В ходе расследования установили, что ранее подозреваемый сидел за убийство первой жены.

