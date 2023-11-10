В Московской области учительница математики подралась с мамой школьницы

В четверг, 9 ноября, в МОУ Деденевская СОШ им. Н.К. Крупской Дмитровского городского округа произошла драка между учительницей математики и мамой одной из учениц, сообщили в прокуратуре Московской области.

Драка произошла из-за ранее возникшего конфликта. Судя по информации телеграм-канала Baza, ссора могла возникнуть из-за того, что 52-летняя учительница обозвала свою ученицу. Школьница рассказала о случившемся маме, а та на следующий день пришла в школу.

Спокойно женщины поговорить не смогли и мать потребовала пригласить директора. Учительница сделала попытку выпроводить мать ребенка из кабинета силой. Из-за этого между ними завязалась драка, к которой присоединилась старшая сестра девочки.

По мнению директора школы, девочка сама спровоцировала конфликт.

Прокуратура начала проверку, обстоятельства происшествия выясняются.