В США женщина умерла после нападения оленя

26 октября в общине Пайн-Лейк в горах Улапай, вблизи от города Кингман штат Арзиона мужчина нашел свою жену с множественными травмами. Их характер указывал на то, что женщину затоптал олень. Об инциденте рассказали в местном департаменте охоты и рыболовства.

Свидетелей происшествия не нашли. Муж сразу же обратился в службу спасения. Пострадавшую экстренно доставили в региональный медцентр Кингмана, а затем в больницу в Лас-Вегасе.

Как рассказал мужчину, его жену ввели в медикаментозную кому. Она умерла через 8 дней.

Судя по сообщению департамента охоты и рыболовства – это было первое нападение оленя со смертельным исходом в Аризоне.