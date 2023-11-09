Швейцарские врачи вернули пациенту с болезнью Паркинсона возможность ходить

В Швейарии разработали нейропротез, который позволяет пациентам с нарушением опорно-двигательного аппарата из-за болезни Паркинсона снова начать ходить. Об этом рассказали в научном журнале Nature Medicine.

Первым пациентом стал 62-летний пенсионер. Он страдал от болезни Паркинсона 30 лет и не мог нормально передвигаться.

Нейрохирург Джослин Блох и невролог Грегуар Куртин провели Марку успешную операцию. Теперь мужчина может гулять и жить полноценной жизнью, сообщила Lenta.ru.

Как сообщили в издании, данный имплант помещается в спинной мозг и обеспечивает стимуляцию ускорения ходьбы.

Марк живет с протезом уже два года. В планах у врачей провести еще несколько таких операций людям с нейродегенеративным заболеванием , чтобы понять, как технология может помочь разным пациентам.