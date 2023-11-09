Двое мужчин из России спасли тонувшую китаянку

В Харбине два молодых человека из Брянска вытащили из воды утопающую китаянку, проинформировал телеграм-канал SHOT.
Максим Гринин и Антон Агеев приехали в китайский город Харбин в командировку.
Как рассказал телеграм-каналу Максим Гринин, они с коллегой просто шли мимо и заметили, что человек лежит в реке лицом вниз. На женщину в красной куртке никто не обращал внимание и мужчины кинулись на помощь китаянке.
Когда они вытащили женщину из воды, она не дышала. Однако через несколько секунд старушка стала приходить в себя.
Молодые люди не знали китайского, но смогли объяснить прохожим, что нужно вызвать скорую помощь.
Максим признался, что не понимает, почему никто из местных не обратил внимание на женщину.
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