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В России 100-летний мужчина женился на возлюбленной, которая младше его на 25 лет

Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области, Фото: Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области
Опубликовано: 09.11.2023 17:10 0 147
В России 100-летний мужчина женился на возлюбленной, которая младше его на 25 лет

В главном управлении ЗАГСА Нижегородской области рассказали о необычной свадьбе, которая стала абсолютным рекордом для региона.

Во вторник, 7 ноября, союз заключили 100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова.

Жених является заслуженным артистом РФ и заслуженным деятелем искусств Белоруссии. В Нижегородском театре оперы и балета имени А.С.Пушкина он поставил «Бориса Годунова», «Летучую мышь», «Ханума» и другие спектакли, полюбившиеся местным жителям.

Его невеста много лет работала художников в Доме актера в Нижнем Новгороде. 

Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов и пожелали им «сибирского здоровья, кавказского долголетия, взаимопонимания и долгих, счастливых лет!».

Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области, Фото: Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области
Опубликовано: 09.11.2023 17:10 0 147
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