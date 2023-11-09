В России 100-летний мужчина женился на возлюбленной, которая младше его на 25 лет

В главном управлении ЗАГСА Нижегородской области рассказали о необычной свадьбе, которая стала абсолютным рекордом для региона.

Во вторник, 7 ноября, союз заключили 100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова.

Жених является заслуженным артистом РФ и заслуженным деятелем искусств Белоруссии. В Нижегородском театре оперы и балета имени А.С.Пушкина он поставил «Бориса Годунова», «Летучую мышь», «Ханума» и другие спектакли, полюбившиеся местным жителям.

Его невеста много лет работала художников в Доме актера в Нижнем Новгороде.

Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов и пожелали им «сибирского здоровья, кавказского долголетия, взаимопонимания и долгих, счастливых лет!».